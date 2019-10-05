Hong Kong’da maskeye yasak
ÇİN’e bağlı Özel İdari Bölge Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasakladı.
İngiliz sömürgesi döneminden kalma acil durum yasası çerçevesinde uygulanan maske yasağının, şiddete başvuran göstericiler ve isyancıları hedef aldığını ifade eden Lam, “meşru ihtiyaç” nedeniyle maske takanların yasaktan muaf olacağı belirtildi. Yasal meşruiyet için maske yasağını daha sonra meclise götüreceğini de belirten Baş Yönetici Lam, “Hong Kong yaygın ve ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya” diye konuştu.
Bugün yürürlüğe girecek maske yasağı protestocuları daha da öfkelendirdi. Dün binlerce Hong Konglu maskeleriyle sokağa çıkarak önceden planlanmamış gösteriler düzenledi. Gece boyunca eylemciler ile polis arasında şiddet olayları yaşanırken, 14 yaşında bir çocuk polis kurşunuyla bacağından vurularak yaralandı.
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