Hong Kong’da maske yasağı ters tepti
ÇİN’e bağlı Özel İdari Bölge Hong Kong’da dört aydır devam eden hükümet karşıtı gösteriler sürerken, bölgenin Çin yanlısı yöneticisi Carrie Lam’ın perşembe günü açıkladığı ‘maske yasağı’ şiddeti daha da körükledi.
Yasağın açıklanmasının ardından cuma günü kızışan gösteriler, cumartesi günü tüm metro ve tren seferlerinin askıya alınmasıyla sonuçlandı. Polis, protestolar sırasında maskeli göstericilerin yollara barikat kurduklarını, birçok yerde yangın çıkardıklarını, Çin’le bağlantılı iş yerlerini yakıp yıkarak yağmaladıklarını belirtti. Bölge esnafı, eylemcilerin dükkanlara verdiği zarar nedeniyle kepenkleri indirmek zorunda kaldı, gündelik hayat durma noktasına geldi. Gösterilerin giderek daha sert bir hal aldığı cumartesi gecesi Hong Kong Baş yöneticisi Carrie Lam yayınladığı bir videoyla, ‘karanlık bir gece’ geçirildiğini söyledi. Lam, “Göstericilerin Hong Kong’umuza daha fazla zarar vermesine izin veremeyiz” dedi. Lam, bölge sakinlerini ‘ekstrem protestoculardan’ uzak durma konusunda uyardı.
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