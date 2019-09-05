Hong Kong’da kriz: O yasa tasarısı resmen geri çekildi
Çin’e bağlı Özel İdari Bölge Hong Kong’un baş yöneticisi Carrie Lam, şüphelilerin Çin’e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenlemeyi dün geri çektiklerini açıkladı.
HONG Kong Baş Yöneticisi Lam dün televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, “Son iki aydır yaşananlar herkesi derin bir üzüntüye boğdu” diyerek protestolarla açığa çıkan sosyal huzursuzluğun sebeplerinin araştırılması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla bir soruşturma komitesinin kurulacağını bildirdi.
Protestocuların 5 talebinden biri olan eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması talebine ilişkin ise Lam, böyle bir komisyona gerek olmadığı, halihazırda ilgili vakaları inceleyen ‘Bağımsız Polis Şikâyet Konseyi’ne dışardan iki yeni üye atanacağını söyledi.
Lam, 21 Temmuz’da Yuen Long metro durağında beyaz kıyafetli bir grubun protestoculara saldırması olayının da konseyin gündeminde olacağına vurgu yaptı. Göstericiler tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların ‘ayaklanma’ olarak adlandırılmasına son verilmesi, Lam’ın istifası ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu. Bölgede haziran ayından bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda bin 117 kişi gözaltına alınmıştı.
İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL
Carrie Lam’in Reuters haber ajansının servis ettiği bir ses kaydı üzerine istifa edeceği söylentileri gündeme gelmiş, Lam ise bunu inkâr etmişti. Lam, “İstifa etmek istiyormuşum ama bunu yapamıyormuşum şeklinde bir anlaşmazlık mevcut değil” diye konuştu.
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