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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hong Kong’da kriz: O yasa tasarısı resmen geri çekildi

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Hong Kong’da kriz: O yasa tasarısı resmen geri çekildi

Çin’e bağlı Özel İdari Bölge Hong Kong’un baş yöneticisi Carrie Lam, şüphelilerin Çin’e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenlemeyi dün geri çektiklerini açıkladı.

HONG Kong Baş Yöneticisi Lam dün televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, “Son iki aydır yaşananlar herkesi derin bir üzüntüye boğdu” diyerek protestolarla açığa çıkan sosyal huzursuzluğun sebeplerinin araştırılması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla bir soruşturma komitesinin kurulacağını bildirdi.

Protestocuların 5 talebinden biri olan eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması talebine ilişkin ise Lam, böyle bir komisyona gerek olmadığı, halihazırda ilgili vakaları inceleyen ‘Bağımsız Polis Şikâyet Konseyi’ne dışardan iki yeni üye atanacağını söyledi.

Lam, 21 Temmuz’da Yuen Long metro durağında beyaz kıyafetli bir grubun protestoculara saldırması olayının da konseyin gündeminde olacağına vurgu yaptı. Göstericiler tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların ‘ayaklanma’ olarak adlandırılmasına son verilmesi, Lam’ın istifası ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu. Bölgede haziran ayından bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda bin 117 kişi gözaltına alınmıştı.

İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL

Carrie Lam’in Reuters haber ajansının servis ettiği bir ses kaydı üzerine istifa edeceği söylentileri gündeme gelmiş, Lam ise bunu inkâr etmişti. Lam, “İstifa etmek istiyormuşum ama bunu yapamıyormuşum şeklinde bir anlaşmazlık mevcut değil” diye konuştu.

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