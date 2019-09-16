Hong Kong’da kriz... Göstericiler Batı’dan destek talep ediyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde onbinlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestolar, dün polisin getirdiği yasağa rağmen 15’inci haftasında da devam etti.
Gösterilerin 99’uncu gününde protestocular bir kez daha İngiltere ve ABD konsolosluklarına yürüdü. İngiltere ve ABD bayrakları sallayan eylemciler İngiltere ulusal marşı “Tanrı Kraliçeyi Korusun”u hep bir ağızdan söyledi, ayrıca “Başkan Trump, lütfen Hong Kong’u kurtar” sloganları attı. Polis şehrin pek çok bölgesine TOMA konuşlandırırken, protestocular hükümet binalarının yakınlarına molotof kokteyli attı. Göstericilerin bölgedeki bazı yolları kapatarak alışveriş merkezlerine zarar vermesi üzerine polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öte yandan muhalif milletvekili Ted Hui Chi Fung tutuklandı. Çin’e iade tasarının geri çekilmesinin ardından protestocular, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların ayaklanma olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.
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