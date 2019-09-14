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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.09.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Hong Kong'da karşıt görüşlü protestocular arasında arbede

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Hong Kong'da karşıt görüşlü protestocular arasında arbede

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yanlısı ve karşıtı protestocular arasında arbede yaşandı.

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  • Hong Kongda karşıt görüşlü protestocular arasında arbede
  • Hong Kongda karşıt görüşlü protestocular arasında arbede
  • Hong Kongda karşıt görüşlü protestocular arasında arbede
  • Hong Kongda karşıt görüşlü protestocular arasında arbede
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South China Morning Post gazetesinin haberine göre, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15. haftasına girdiği Hong Kong'da, hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar arasında kavga çıktı.

Bölgenin Kowloon Bay semtinde bulunan Amoy Plaza yakınlarında, hükümet yanlısı gruplar gösteri düzenledi. Çin bayrağı taşıyarak, milli marşını söyleyen hükümet yanlısı göstericiler, bölgede hükümet karşıtı gösterilerin sembolü hale gelen Lennon Duvarları'ndaki çıkartmaları söktü.

Hükümet karşıtı göstericiler de aynı bölgede toplanarak, karşıt sloganlar attı. Kısa süre sonra olaylar, sözlü ve yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Olaylarda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Protestocu grupların kavgası üzerine en az 20 minibüs polis, olay yerine intikal ederek göstericilere müdahale etti.

Diğer yandan kentin başka bir bölgesi Tin Shui Wai'da, bir grup göstericinin izinsiz yürüyüş düzenlediği gerekçesiyle güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti.

GÖZALTI SAYISI 1300'Ü AŞTI

Lennon Duvarları, haziran ayından bu yana tasarı iadesine karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği bölgede çok sayıda metro, otobüs durakları, üst geçitlerde bulunuyor. Göstericiler, duvarlara hükümet karşıtı sloganlar içeren çıkartmalar yapıştırarak tasarıya tepki gösteriyor.

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda, 1183 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta sonu gözaltına alınan 157 kişi ile bu sayı 1300'ü aşmıştı.

 

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