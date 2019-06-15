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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AFP
15.06.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Hong Kong’da hükümet geri adım attı

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Hong Kong’da hükümet geri adım attı

Hong Kong yönetimi, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protestocuların baskısı sonucu iptal etti.

Hong Kong yönetiminin suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını görüşmesi tartışmaya sebep olmuştu. Yasayla birlikte muhaliflerin, din adamlarının ve Çin rejimine karşı çıkanların adil bir yargılama olmadan hapsedilmesinin önünün açıldığını ileri süren Hong Kong halkı, sokaklara döküldü. Hong Kong’lu protestocular 6 gün süren direnişin sonunda yasa tasarısına karşı hükumete karşı zafer kazandı.

Hong Kong Başkanı Carrie Lam, yasa tasarısının askıya alındığını ilan etti. Milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantıdan sonra basın mensuplarının karşısına çıkan Carrie Lam, yasa tasarısının askıya alındığını ve tasarıyla ilgili yapılacak görüşmenin de iptal edildiğini söyledi. Lam, tasarıyla ilgili bu yıl bir görüşmenin de olmayacağının altını çizerek, ilerleyen yıllarda tartışmanın yeniden açılacağının ışığını yaktı.

Hong Kong’da hükümet geri adım attı

Başkan Lam, “Kuşkuları kaldırmak ve farklı düşünceleri azaltmak için epey girişimde bulunduk. Geçtiğimiz haftada on binlerce insan protestolara ve toplantılara katıldı. Meydana gelen ciddi çatışmalarda onlarca polis, basın mensubu ve siviller yaralandı. Bundan üzüntü duydum” diyerek protestoların bu kararın alınmasının asıl sebebi olduğunu kaydetti.

Yasa tasarısının askıya alınmasıyla sükûnetin yeniden sağlanacağını umut ettiğini söyleyen Lam, aksi takdirde toplumda başka sorunların meydana geleceğini söyledi.

Yasa tasarısı ile birlikte Başkan Lam’in geleceği sorgulanmaya başlandı. Lam 2017 yılında başkan olmadan önce “eğer kamuoyu benim bu görevi sürdürmemi istemezse istifa ederim” demişti.

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