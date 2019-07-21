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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
21.07.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Hong Kong'da halk yeniden sokaklarda

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Hong Kong'da halk yeniden sokaklarda

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde demokrasi yanlıları, Çin’e iade tasarısı ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto için dev bir yürüyüş düzenledi.

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  • Hong Kongda halk Çini protesto etmek için sokaklarda
  • Hong Kongda halk Çini protesto etmek için sokaklarda
  • Hong Kongda halk Çini protesto etmek için sokaklarda
  • Hong Kongda halk Çini protesto etmek için sokaklarda
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Bölgenin en büyük aktivist gruplarından Sivil İnsan Hakları Cephesince organize edilen yürüyüşe, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu on binlerce kişi katıldı.     

Victoria Parkı’ndan gruplar halinde yürüyüşe başlayan protestocular, emniyet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle merkezi hükümet binalarına kadar yürümesine izin vermemesi üzerine, eylem rotasını değiştirmek zorunda kaldı.     

Yürüyüş boyunca "Çin’e iadeye hayır", "Özgür Hong Kong", "Polise bağımsız soruşturma" ve "Şimdi demokrasi" sloganları atan protestocular, dövizlerle de Hong Kong’un özerkliğine müdahale etmekle suçladığı Pekin yönetimine tepki gösterdi.    Wan Chai bölgesinde bulunan Hong Kong Polis Merkezi’nde yürüyüşlerini sonlandıran eylemcilerin, burada akşam saatlerine kadar kalarak protestolarını sürdürmesi bekleniyor.     

Protestoya katılan Hong Konglu aktivist ve sanatçı Denise Ho, gösteri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin taleplerini dikkate alarak Çin’e iade yasasını iptal etmesi gerektiğini söyleyerek polisin göstericilere yönelik şiddetini araştırmak için bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.     Aktivist gruplar, yürüyüşün sonunda polis merkezi önünde toplanarak sloganlar atmayı sürdürdü. Polis güçleri, dev bariyerlerle kuşattıkları polis merkezinin etrafına, öfkeli kalabalığın merkeze girmeye çalışması ihtimaline karşı demir çubuklarla takviye yaptı.     

Hong Kongda halk yeniden sokaklarda

Zanlıların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı, geniş katılımlı protesto gösterilerine neden oluyor.     

Hong Kong'da hükümet yanlıları da Çin'e iade yasa tasarısını protesto eden aktivistlerin körüklediğini savunduğu polis karşıtlığını protesto amacıyla dün merkezi hükümet ofislerinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.     

Yaklaşık iki aydır süren hükümet karşıtı gösteriler, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in "Tasarı öldü." açıklamasına rağmen hız kesmiyor.     

Önceki protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan arbedelerde çok sayıda kişi yaralanmıştı.     

ÇİN’E İADE TASARISI     

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.     

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.     

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.     

HONG KONG'UN STATÜSÜ     

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.     

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.     

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