Hong Kong’da gösteriler sürüyor... Şemsiyelerle yürüdüler
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolar dün de devam etti. Dün on binlerce kişi yağmur altında ellerinde şemsiyelerle Victoria Park alanında toplandı.
HONG Kong’da protestocular, dün öğle saatlerinde başlayan yağmura rağmen, “Bağımsız Hong Kong. Tasarıyı geri çek. Demokrasi istiyoruz. İtaat etmeyeceğiz” sloganlarıyla yürüdü. Organizatörler yürüyüşe 1.7 milyon kişinin katıldığını söyledi. Bir grubun, 21 Temmuz’da göstericilere saldırmasına gönderme yapan protestocular, “Polis, gangster ile el ele halka zarar veriyor” pankartları taşındı. Sivil İnsan Hakları Cephesi liderleri, alanda yaptıkları konuşmalarda “Hong Kong bizim evimiz. Başka çıkış yolu yok. Savaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Protesto drone’larla takip edilirken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır tutuldu. Aralıksız yağan yağmurun altında devam eden gösteri sırasında fenalaşanlar oldu.
ÇİN’İN ASKERİ YIĞINAĞI
Sivil İnsan Hakları Cephesi grubu yetkililerinden Bonnie Leung, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin askeri birliklerinin kasıtlı şekilde Hong Kong etrafında bulunduğunu savunarak Hong Kong’un 1989’da Tiananmen Meydanı’nda yapılan müdahaleyi hatırlayan tek yer olduğunu belirtti. Leung “Gerçekten birliklerin (Hong Kong’a) gönderilip gönderilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak Çin’e şunu söylemeliyim, bu çok kötü bir strateji. Birlikler gönderildiğinde her şey sona erecek ve Hong Kong yok olacak. Bu sadece Hong Kong için değil Çin için de kötü olur” dedi.
LAM İLE GÖRÜŞME
Protestocular ile yerel hükümet arasında yapılacak herhangi bir uzlaşma ve diyaloğa yönelik Leung, “Başından beri diyalog şansı bekliyoruz. Eminim (Hong Kong Baş Yöneticisi) Carrie Lam nihayetinde bizimle konuşmak için istekli olacak” diye konuştu.
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