Hong Kong’da geniş katılımlı yürüyüş

Hong Kong’da yayımlanan South China Morning Post’un haberine göre, emniyet, ağustos ayından bu yana Hong Kong’daki en büyük demokrasi yanlısı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi’ne ilk defa yürüyüş düzenleme izni verdi. Kentteki Victoria Park’ta başlayan ve Central bölgesinde sona eren yürüyüşe 10 binden fazla kişi katıldı. “Özgürlük için savaş”, “Hong Kong’un yanında dur” sloganları atan katılımcılar, marşlar söyleyerek ilerledi. Diğer yandan polis, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, 11 kişinin gözaltına alındığını ve bir tabancanın ele geçirildiğini duyurdu. Resmi verilere göre, Hong Kong’da hazirandan bu yana aralarında yaklaşık 500’ü isyan suçundan olmak üzere 6 bin kişi gözaltına alındı. Tasarı, 23 Ekim’de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular eylemleri sürdürme kararı almıştı. Göstericiler, tasarının geri çekilmesi ile protestoların “ayaklanma” olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.