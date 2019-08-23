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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
23.08.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Hong Kong’da Çin’e karşı insan zinciri

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Hong Kong’da Çin’e karşı insan zinciri

Hong Kong’ta suçluların Çin'e karşı ayaklanan muhalifler 30 yıl önce Sovyetlere karşı 600 kilometrelik oluşturulan insan zincirinden ilham alınarak şehir boyunca 46 kilometrelik zincir oluşturuyor.

Hong Kong’ta suçluların Çin'e iade edilmesi için yapılan yasa tasarısına karşı ayaklanan muhalifler Çin yönetimine karşı şehirde insan zinciri oluşturdu. İnsan zinciri gösterisinin, 30 yıl önce bugün Estonya, Litvanya ve Letonyalıların 600 kilometrelik zincir kurarak Sovyetler Birliği'ne karşı durduğu eylemle aynı güne denk getirilmesi dikkat çekti.

Hong Kong’da Çin’e karşı insan zinciri
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Etkinlik kapsamında kurulan zincirin üç ana metro hattını boyunca yapılması planlanarak katılımın yüksek olması hedeflendi. Protesto noktalarının, Ada Hattı, Kwun Tong Hattı ve Tsuen Wan Hattı boyunca bulunan metro istasyonlarının her birinde ve Star Ferry iskelesinde kararlaştırıldı. İnsan zinciri sırasıyla 13,21 km ve 12,6 kilometre boyunca uzanarak birbirine bağlandı.

Hong Kong’da Çin’e karşı insan zinciri

Protestoları takip eden Hong Kong Özel İdari Bölgesinde Çin’in baskılarına rağmen özgür yayın yapmayı amaçlayan HKFP muhabirlerinden Gene Lin, yaptığı açıklamada, “Protestocular, şehir boyunca insan zinciri oluşturarak 1989’daki Baltık Yolu eylemini anacak. Organizatörler, eylemin olabildiğince barışçıl olmasını hedefliyor” dedi. 

Hong Kong’da Çin’e karşı insan zinciri

Zincirin görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Gene Lin, “Bu geceki protesto, uluslararası izleyiciyi hedef alıyor. Metro hattı boyunca yürüdüğünüzde organizatörlerin insanları zincire çekmek için çabaladığını görüyorsunuz” ifadelerini kullandı. Protestolara katılanlardan Tsim Şa Tsui isimli bir Hong Konglu, “Gelmeden önce Baltık Yolu hakkında çok araştırma yaptım. Viktorya Parkında yapılan son eylem boyunca bu eylemi yapmayı düşündük ve bu zincirin tamamlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

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