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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hong Kong’a Çin’den müdahale hazırlığı mı

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Hong Kong’a Çin’den müdahale hazırlığı mı

Çin yönetimine karşı protesto gösterilerinin sürdüğü Hong Kong, uzaydan da sıkı takibe alınmışa benziyor. Çin’in Hong Kong’a komşu Shenzhen bölgesindeki bir stadyum ve etrafına yüzlerce zırhlı araç park ettiğine dair uydu görüntüleri ortaya çıktı.

HONG Kong Uluslararası Havalimanı’nda haftasonundan bu yana devam eden gösteriler dün hız keserken Çin’in bu özerk bölgeye müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor. Pazartesi günü Maxar’ın WorldView uydusuyla çekilmiş Hong Kong’a komşu Çin’in Schenzen bölgesindeki Boy Sports Center isimli stadyumun içinde ve çevresinde 500 kadar zırhlı aracın toplandığına dair görüntüler yayınlandı. Çin devlet medyası daha önceden planlanmış bir tatbikat olduğunu belirtirken Hong Kong’daki gösterilerle doğrudan ilişkisi olmadığını belirtti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün ABD istihbaratının Çin hükümetinin Hong Kong sınırına asker sevkettiğine inandığını belirterek “Herkes serinkanlı ve güvende olmalı” diye tweet atmıştı.

YASA TASARISINA TEPKİ

1997 yılında İngiltere’den Çin’e devredilen Hong Kong, ‘tek ülke, iki sistem’ çerçevesinde özerkliğe sahip. Ancak 3 Nisan’da parlamentoya sunulan Hong Kong’da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin’e, Makao Özel İdari Bölgesi’ne ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı bölgeyi karıştırmış durumda. Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, yine de 7.4 milyon nüfuslu Hong Kong’da halkın büyük bölümü, insanların Çin’in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor. Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin’in Hong Kong’daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. Protestoların ardından Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran’da tasarının askıya alındığını açıklamıştı.

EYLEMCİLERDEN YOLCULARA ÖZÜR

GÖSTERİLER nedeniyle pazartesi ve salı hava trafiğinin durduğu Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda protestocuların eylemlerini hafifletmesi üzerine dün seferlere yeniden başladı. Bir grup göstericinin ise hâlâ havalimanında pasif şekilde eylemlerini sürdürdüğü belirtildi. Protestocular açtıkları pankartla yolculardan özür dilerken, ‘özgürlükler ve demokrasi’ için anlayış beklediklerini de ifade ettiler.

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