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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Hong Kong Polytechnic Üniversitesindeki 400 protestocu gözaltına alındı

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Hong Kong Polytechnic Üniversitesindeki 400 protestocu gözaltına alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesinden çıkan 600 protestocudan 18 yaşından büyük 400'ü gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, haftalık Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 200'ü 18 yaş altındaki 600 göstericinin, işgalin 3. gününe girdiği Polytechnic Üniversitesinden çıktığını söyledi.

Protestoculardan 400'ünün gözaltına alındığını belirten Lam, 18 yaşın altındakilerin ise gözaltına alınmadığını ancak daha sonra yargılamayla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Lam, tüm operasyonun barışçıl bir yolda sonlanması adına, geri kalan protestocuların da kampüsü en kısa zamanda terk etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Hong Kong'daki Çin askerlerinden yardım istenip istenmeyeceğine ilişkin soru üzerine Lam, hükümetinin durumla baş edebilme konusunda kendilerinden emin olduklarını ifade etti.

Polytechnic Üniversitesinde 100 protestocunun, polis kuşatması altındaki bekleyişi ise sürüyor.

Bir Japon vatandaşı gözaltında

Japonya Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide de gözaltına alınanlar arasında 20'li yaşlarında bir Japon vatandaşının da bulunduğunu açıkladı.
Japon medyası, söz konusu kişinin, Tokyo Tarım Üniversitesi öğrencisi Hikaru Ida olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, bu kişinin Hong Kong'da turist olarak bulunduğu bilgisini paylaştı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.
Göstericiler, geçen hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.
Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesinde devam etmişti.

Geçen hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 4 binden fazla protestocu gözaltına alındı.

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