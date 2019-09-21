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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
21.09.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Hong Kong polisi göstericilere biber gazı sıktı

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Hong Kong polisi göstericilere biber gazı sıktı

Aylardır protestolarla sarsılan kentte bugün bir kez daha sokaklar karıştı, göstericiler hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yaktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestolar sırasında polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Tuen Mun bölgesinde binlerce göstericinin katıldığı protestolar sırasında bir grup, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yakarken bir grup da tren istasyonuna molotof kokteyl attı.

Polis, Tuen Mun tren istasyonunda raylara zarar veren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Ekim Çin Ulusal Bayramı'nda geleneksel havai fişek gösterisinin "kamu güvenliği dikkate alınarak" iptal edildiğini açıklamıştı.

Hong Kong'da protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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