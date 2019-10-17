Hong Kong liderinin konuşması yarıda kesildi
HÜKÜMET karşıtı gösterilerin aylardır sürdüğü Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, Baş Yönetici Carrie Lam, parlamento konuşmasını muhalif milletvekillerinin protestoları nedeniyle kürsüden yapamadı.
Lam’in, dün parlamentoya sesleneceği oturum, Hong Kong Baş Yöneticisi’ni elleri kanlı gösteren posterler taşıyan muhalif milletvekillerinin bağırarak sloganlar atması üzerine önce yarıda kesildi, ardından askıya alındı. Hong Kong Baş Yöneticisi Lam’ın konuşması, planlanandan 75 dakika sonra video bağlantısı yoluyla parlamentodaki ekranlara yansıtıldı. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisinin Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nı onaylamasına tepki göstererek, “buna kararlıkla karşı çıktıklarını” açıkladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle