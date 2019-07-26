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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
26.07.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Honduras’ta Dang humması çok sayıda can aldı

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Honduras’ta Dang humması çok sayıda can aldı

Honduras'ta Dang hummasından 54 kişinin ölmesi, 28 bin 600 kişinin de hastanelere başvurması üzerine acil durum ilan edildi. Ülkede yaşanan salgında klasik Dang humması vakalarında yüzde 29, ağır veya hemorajik Dang humması vakalarında ise yüzde 51 artış olduğu açıklandı.

Dang humması Honduras'ta 54 kişinin ölümüne ve 28 bin 600'den fazla kişinin hastanelere başvurmasına neden oldu. Bu yüzden ülke genelinde 26 kamu hastanesinin sistemi çöktü. Honduras Büyükşehir Sağlık Bölgesi Başkanı Karla Pavon’un verdiği bilgilere göre hastalığa yakalananların 7 bin 600'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Hayatını kaybeden 54 kişinin kanamalı Dang humması geçirdiği, bu vakaların çoğunun Cortes bölgesinden hastanelere getirildiklerini bildirdi. Yetkililer ayrıca uzmanların 30'dan fazla ölüye otopsi yaptığını ve cesetlerin tamamında Dang humması belirtileri saptandığını kabul etti.

Hükümet vakalar nedeniyle acil durum ilan etti. Kontrol ve önlemler iki katına çıkarıldı. El Salvador Sağlık Bakanı Ana Orellana Bendek, sivrisinek üreme alanlarının ortadan kaldırılması için bir kampanya başlatıldığı geçen Çarşamba gününden bu yana Dang humması şüphesi ile ateşli vaka raporlarında düşüş olduğunu iddia etti.

Honduraslı yetkililer “aedes aegypti” sivrisineğinin Dang virüsünün yayılmasında önemli bir payının olduğunu açıkladı.

FİLİPİNLER'DE DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika'daki düşük Dang virüsü iletimi ile neredeyse iki yıl süren bir sürenin sonunda "hem klasik hem de ağır Dang humması vakası sayısında artış eğilimi olduğu" konusunda uyardı. WHO Amerika Bölgesi verilerine göre, Dang humması şüphesiyle 1,1 milyon vakanın olduğu, yüzde 46'sının klinik laboratuvar kriterleri ile hastalık için pozitif olarak doğrulandığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de Bangladeş Sağlık Bakanlığı 2019 yılında Dang humması nedeniyle hastaneye yatanların sayısının 7 bin 179’u geçtiğini açıklamıştı. Filipinler'de ise Dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 456'yı geçti.

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