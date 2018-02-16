Hollanda'yla kriz büyüyor... Kabul ettiler

SON dönemde Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen Hollanda’da parlamento, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir tasarıyı kabul etti.

Hollanda Parlamentosu’nun alt kanadı kararı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı.

Tasarılardan biri 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlıyor, diğer tasarı ise Hollandalı bakanın 24 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenen törenlere katılmasını öngörüyor.









HOLLANDA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 2017'DE GERİLMİŞTİ

Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler 2017 Mart ayında yaşanan krizle gerilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edilmiş ve Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişine izin verilmemesi diplomatik krize neden olmuştu.

Daha sonra ise Hollanda, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmişti.

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