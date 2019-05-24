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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
24.05.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Hollanda'nın AP seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı

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Hollanda'nın AP seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına giden Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar yüzde 18,4 ile önde gidiyor.

Hollanda'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Sosyal Demokratlar yüzde 18,4 ile önde gidiyor. Başbakan Mark Rutte'nin partisi Liberal Parti VVD yüzde 14, Hristiyan Demokratlar CDA yüzde 12,3, seçimlerden önce favori olarak gösterilen sağcı Thierry Baudet'in partisi FvD yüzde 11, Hollandalı Yeşiller yüzde 10,5'te kalırken, aşırı ırkçı Geert Wilders'in partisi PVV ise yüzde 4 oy alabildi. Geert Wilders'in bu oy aranı ile AP'de 2014 yılındaki 4 sandalyesinin üçünü kaybedeceği belirtiliyor.

Resmi sonuçlar 26 Mayıs akşamı açıklanacak. Hollanda'da 13 milyon seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunurken, 2014 seçimlerinde yüzde 37.3 oranında seçmen sandığa gitmişti. Dün yapılan seçimlere ise yüzde 41.2 oranında katılım olduğu açıklandı.

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