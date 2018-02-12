Hollanda'lı bakanın 'Putin'li Büyük Rusya' yalanı

Zijlstra, bunun için üzgün olduğunu belirterek, "Aptalca davrandım. Bunun için üzgünüm" dedi. Başbakan Mark Rutte ise, Dışişleri Bakanı'nın yalan söyleyerek akıllıca davranmadığını belirterek, buna rağmen görevine devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Rutte'nin de mensubu olduğu Liberal Sağ Parti'nin (VVD) genel başkanlığını yürüten Ziylstra, 2016 yılındaki kongrede yaptığı konuşmada, Putin ile görüştüğünü söylemişti.

Hollandalı siyasetçi, daha önce çalıştığı Shell firmasının eski CEO'su Jeroen van der Veer ile birlikte Moskova dışındaki bir kır evinde Putin ile bir araya geldiğini öne sürmüştü.

Zijlstra bu görüşme sırasında Putin'in "Büyük Rusya" hakkındaki sözlerini bizzat duyduğunu, Rusya Devlet Başkanı'nın Beyaz Rusya, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan'ı da kapsayan büyük bir devlet hedeflediğini savunmuştu.

BAŞKASINDAN DUYMUŞ

Volkskrant gazetesi, bazı VVD üyeleri tarafından da şüpheyle karşılanan bu açıklamanın doğru olup olmadığını araştırdı. Dışişleri Bakanı Zijlstra, gazeteye Putin'le görüşme konusunda yalan söylediğini açıkladı.

Zijlstra, görüşmeye katılmadığını ama hikayeyi Putin'le görüşen bir başka kişiden duyduğunu açıkladı. Hollandalı bakan, kaynağını ve onun çalıştığı şirketi korumak için yalan söylediğini belirtti.

"Büyük Rusya" açıklamasının çok önemli bir jeopolitik bilgi olduğunu söyleyen Zijlstra, "Bu görüşmeyi ben yapmışım gibi açıklarsam daha etkili olur diye düşündüm. Hem böylece bana bilgi veren kaynağımın da ortaya çıkmasını engellemiş olurum diye düşündüm" dedi.

Bakan, bu kaynağın kim olduğunu açıklamadı. Ancak Hollanda medyasına göre bu kişi, Shell'in eski CEO'su van der Veer.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Medyaya göre Zijlstra, Başbakan Rutte'yi kaynağını korumak için Putin'le görüşme konusunda yalan söylediğine ilişkin bilgilendirdi.

Kış Olimpiyatları için Güney Kore'de bulunan Rutte, Dışişleri Bakanı'nın katılmadığı bir toplantı konusunda yalan söyleyerek akıllıca davranmadığını söyledi. Hollanda Başbakanı, buna rağmen Zijlstra'nın görevine devam edeceğini vurguladı.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) iç politika muhabiri Lars Geerts'e göre, bu yalan açıklama hem Zijlstra'yı hem Hollanda'nın Rusya karşısındaki konumunu zayıflattı.

Geerts, Rusya'nın "sahte haber" tartışması konusunda "Önce kendinize bakın" diyeceğine işaret ederek, "Diplomasi dünyasında sahip olduğunuz tek önemli şey güvenilirlik ve şimdi bu sorgulanıyor" dedi.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), konuyla ilgili olarak mecliste genel görüşme istedi. PVV, Zijlstra'nın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmek üzere Moskova'ya yapacağı ziyaret öncesi, konunun mecliste tartışılmasını istiyor.