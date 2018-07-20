Hollandalı bakandan ‘ırkçı’ açıklamalar
HOLLANDA Dışişleri Bakanı Stef Blok, göçmenlerle ilgili ‘ırkçı’ açıklamalarda bulunarak ırkçılığın insanların genlerinde olduğu görüşünü savundu.
Zembla adında bir araştırma programına ulaşan görüntülere göre, Blok geçen hafta uluslararası kurumlarda çalışan Hollandalılarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Blok, ırkçılığın insanların genlerinde olduğunu ve çok sayıda göçmenin ülkeye gelmesinin yerli toplumun sınırlarını zorladığını öne sürdü.
“Muhtemelen, genlerimizin derin bir yerlerinde herkesin belli olduğu bir grup ile birlikte olmak istiyoruz ve yabancı insanlarla bir bağ kuramıyoruz” diyen Blok, ülkenin bazı bölgelerinde göçmenlerin çok olduğu yerleri örnek gösterdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle