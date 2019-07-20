Hollanda’dan skandal karar
Hollanda’dan 1995’te Sırpların Srebrenica’da Boşnaklara karşı gerçekleştirdiği soykırımla ilgili yine skandal bir karar geldi. Hollandalı askerler üsse sığınan sivilleri çıkararak katliamda rol oynamakla suçlanıyordu. Hollanda Yüksek Mahkemesi 350 sivilin ölümünde sorumluluğu teyit etti. Ancak ‘sorumluluk payında’ indirim yaptı.
HOLLANDA Yüksek Mahkemesi, Bosna’da 1992-95 yıllarında gerçekleşen savaşta Srebrenicalı 350 sivilin Sırplar tarafından öldürülmesinde bölgede askerleri bulunan Hollanda’yı kısmen suçlu bulsa da Hollanda’nın olaydaki sorumluluk payını yüzde 30’dan yüzde 10’a çekti. Ülkedeki en yetkili mahkemenin Srebrenica kurban yakınlarının Hollanda devleti aleyhine açtığı davanın temyiz kararında Hollanda’nın sorumluluğunu düşürmesi tepkiyle karşılandı.
‘HAYATTA KALAMAZLARDI’
AP haber ajansına konuşan kurban yakını Munira Subasic, “Ne olduğunu biliyoruz. Mahkemenin bize bir şey söylemesine ihtiyacımız yok” ifadesini kullandı. Mahkemenin indirim kararının ardından Hollanda’nın kurbanlara ödemesi gereken tazminat da talep edilen miktarın yüzde 10’una düşürüldü. Buna rağmen Hollanda Yüksek Mahkemesi, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlerin görev yaptığı üsse sığınan 350 Srebrenicalı Boşnak’ın 13 Temmuz 1995’te askerlerce üsten çıkarıldığını kabul etti.
Mahkeme kararında söz konusu sivillerin Hollandalı askerlerin bulunduğu üste kalsalar dahi yaşamalarının kesin olmadığını öne sürdü. Kurban yakınlarının açtığı davada Lahey Mahkemesi Temmuz 2014’te, Potocari’deki üste bulunan 350 Müslüman erkeğin Sırp komutan Ratko Mladiç’e bağlı güçlere teslim edilmelerinde Hollanda devletinin tek başına sorumlu olduğuna karar vermişti. Ancak iki taraf da bu karara itiraz etti. Lahey Temyiz Mahkemesi, Haziran 2017’de Hollanda’nın 350 Müslüman’ın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna hükmetti. Mahkeme devleti, Boşnaklara tazminatın yüzde 30’unu ödemeye mahkûm etti. Bu karara yine her iki taraf da itiraz edince, konu Yüksek Mahkeme’ye taşındı. Ancak mahkeme, yüzde 30 tazminat oranını da yüksek bularak, yüzde 10’a düşürdü. Ölümlerden Hollanda devletini sorumlu tutan kurban yakınlarının ise dünkü kararın ardından konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıması bekleniyor.
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