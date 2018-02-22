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    Hollanda'dan krizi tırmandıran hamle! Bugün oylanıyor...

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

    Hollanda parlamentosu 1915 olaylarının resmi bir şekilde "soykırım" olarak tanınmasını öngören ve Türkiye ile hâlihazırda oldukça gergin olan ilişkileri daha da kötüleştirmesi beklenen önergeyi bugün oylayacak.

    Hollanda Başbakanı Mart Rutte liderliğindeki koalisyonun, Türkiye'nin tepkisini çeken önergelere destek verdiği belirtiliyor.

    AFP'ye konuşan Hıristiyan Birlik partili milletvekili Joel Voordewind'in verdiği bilgiye göre, önergelerden ilki, parlamentonun "Ermeni olaylarından bahsederken hiçbir belirsizliğe yer bırakmamasını" ve 1915 olaylarının sözde 'soykırım' olarak tanımlanmasını teklif ediyor.

    Diğer önerge ise hükümetin "ilki önümüzdeki 24 Nisan olmak üzere, her yıl beş yılda bir Erivan'daki Ermeni soykırımını anma etkinliklerine temsilci göndermesini" talep ediyor.

    MART 2017'DEN BERİ KRİZ HÂKİM

    Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler 2017 Mart ayında yaşanan krizle gerilmişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edilmiş ve Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişine izin verilmemesi diplomatik krize neden olmuştu.

    Etiketler: SON DAKİKA , haberler , HABER
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