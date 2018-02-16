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    Hollanda'dan krizi tırmandıracak hamle!

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 09:04 | Son Güncelleme:

    Hollanda Ankara büyükelçisini geri çekmesinin ardından tansiyonu yükseltecek bir adım daha atıyor. Hollanda parlamentosu 1915 yılındaki Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor.

    Ankara büyükelçisini geçen hafta resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, 1915 yılındaki Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor.

    Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç partinin de destek verdiği belirtildi.

    CU Milletvekili Joel Voordewind, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun fikrinin bu yönde olduğunu belirtti.

    Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "sözde soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor.

    İktidar ortağı CU'ya göre, Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesi güçlü bir sinyal olacak.

    Hükümet, bu öneriye henüz yanıt vermedi. Ancak Hollanda Televizyonu'na göre, Lahey yönetiminin tepkisi olumlu olacak.

    Hollanda'da, "uluslararası düzeyde oldukça hassas" olarak tanımlanan 1915 olaylarını nasıl tanımlanması gerektiği uzun süredir tartışma konusu.

     

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    Etiketler: HOLLANDA , Ermeni sorunu , kriz
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