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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriHollanda'da seks işçiliğinden kurtulmak isteyenlere devlet yardımı sürecek
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Dünya
02.05.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

Hollanda'da seks işçiliğinden kurtulmak isteyenlere devlet yardımı sürecek

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Hollanda'da seks işçiliğinden kurtulmak isteyenlere devlet yardımı sürecek

Hollanda hükümeti, seks işçiliğini bırakmak isteyenlere yardım etmek amacıyla 3 milyon euro daha ek bütçe ayırdı. Bu para başkaları tarafından zorla seks işçiliğine zorlanan ve yardım kuruluşlarına ulaşmakta sıkıntı çeken kişiler için kullanılacak. Böylece seks işçiliğinden kurtulmak isteyenler için ayrılan toplam fon miktarı 14,5 milyon euroya yükseldi.

Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Mark Herbers, seks işçiliğini bırakmak isteyenlere yardım amacıyla geçen yıl hazırlanan planın, 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Belediyeler ve yarım kuruluşları, 1 Temmuz'a kadar uzatma için başvuruda bulunabilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre seks işçiliğini bırakmak isteyenlere yönelik yardım planı gelecek yılın başlarında sona erecek. Ancak hükümet, gerek duyulması halinde yardım programının artarak sürdürüleceğini açıkladı.

Koalisyonu oluşturan partiler de, seks işçiliğini bırakmak isteyen kişilere yönelik yardımın kalıcı hale getirilmesini istiyor.

SAVCILIK 'KAYGILIYIZ' DEMİŞTİ

Hollanda'da özellikle ergenlik çağındaki gençler arasında paralı seks yapanların sayısındaki artış hükümeti kaygılandırıyor.

Savcılık da, bir süre önce yaptığı açıklamada, ergenlik çağındaki seks işçileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Utrecht kentinde geçen yıl, reşit olmayan gençlerle cinsel ilişki nedeniyle 20 civarında dava açıldı. Savcılığa göre, para karşılığı cinsel ilişkiye girenler arasında 13 yaşındaki çocuklar da bulunuyor.

Hollanda yasalarına göre, 18 yaşından küçük bireylerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmek suç. Kişinin rızası olsa bile, mahkeme en ağır yaptırımı uyguluyor. Çünkü yasalar, bir çocuğun hiçbir zaman gönüllü olarak paralı seks istemeyeceğini varsayıyor.

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