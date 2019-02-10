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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.02.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

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Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Türk iş adamı Atilay Uslu ve Yıldıray Karaer'in sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçağın transferi tamamlandı.

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  • Türk iş insanı Hollandada otoyol kapattı
  • Türk iş insanı Hollandada otoyol kapattı
  • Türk iş insanı Hollandada otoyol kapattı
  • Türk iş insanı Hollandada otoyol kapattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçak, büyük bir ekip çalışması ve uzaktan kumandayla yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınarak otelin bahçesine getirildi.

Uçak, yol güzergahında bulunan 16 tarla, kanalların üzerine kurulacak köprü üzerinden ve A9 otoyolundan geçerek Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde geçen yıl açılan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik, 680 odalı, 35 bin metrekare alandaki otelin bahçesine konuldu.

"BİR KİŞİ İLE BAŞLADIK 55 KİŞİLİK BİR EKİPLE TAMAMLADIK"

Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aşamayı heyecanla izlediğini belirterek, bir kişi ile başlayan projeyi 55 kişilik bir ekiple tamamladıklarını söyledi.

Diğer otellerinde olduğu gibi bu otelde de uçak temalı bir şey olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Uslu, "Dedik ki herkesin hayal ettiği bir uçak olan Boeing 747 jumbojet uçağını otelin bahçesine koyalım. Boeing 747 uçağın 50'inci yıldönümü olan 9 Şubat'ta bu işin olması için yola çıktık." dedi.

"TÜRBÜLANS VE UÇAK TARİHİ GİBİ FARKLI VE GÜZEL TEMALAR İŞLENECEK"

Uçağın nakliye aracında bulunan 192 tekerin 57 manevra yaparak bahçeye girdiğini ifade eden Uslu, "Bahçe 51 metre fakat uçağın eni 64 metre. Bu yüzden son bölüm heyecanlı geçti. Uçağın içinde insanların 5D ile tecrübe edeceği türbülans ve uçak tarihi gibi farklı ve güzel temalar işlenecek." ifadesini kullandı.

Uslu, 22 departmandan onay aldıklarını belirterek, hepsinin gönül rahatlığıyla olmadığını, bazılarının baskı bazılarının ise sevgi ile olduğunu anlattı.

Karaer de uçağın otelin bahçesine yerleştirilmesinin sadece Hollanda'da değil dünya genelinde izlendiğini aktararak şunları kaydetti:

"Biz işe başlarken bu şekilde bir gündem olacağını beklemiyorduk. Hem otelimiz hem markamız için iyi bir reklam oldu. Uçak yerine konulduktan sonra içinde yapılması gereken modifikasyonlar, iyileştirme ve hazırlık dönemi var. Eylül ayına kadar bunları tamamladıktan sonra ziyaretçilere açılmış olacak."

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