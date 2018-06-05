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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
05.06.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Hollanda'da göçmen karşıtı örgüte skandal izin!

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Hollanda'da göçmen karşıtı örgüte skandal izin!

Göç ve İslam karşıtı, ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütü üyeleri, Perşembe günü iftar saatinde Rotterdam'da Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek. Rotteram'daki Türk ve Müslüman örgütleri ise buna karşılık aynı saatlerde cami çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacak.

Hollanda'daki diğer büyükşehirler, aşırı sağcı Pegida'nın iftar saatinde cami önlerinde domuz çevirme girişimlerine izin vermemişlerdi.

Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib, Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı görüşünde. Abutalib, Türk ve Fas kökenli politikacıların ağırlıkta olduğu DENK Partisi'nin, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti.

Müslüman bir aileden gelen Abutalib, gösteri yapmanın temel bir yasal hak olduğunu vurguladı, Pegida'nın de bu kapsamda gösteri düzenleyebileceğini belirtti.

Rotterdam Belediyesi, DENK'in, gösteri sırasında caminin güvenliğinin sağlanması talebine de, "göstericilerin güvenliğini içermeyen tek taraflı bir talep olduğu gerekçesiyle" olumsuz yanıt verdi.

Pegida üyeleri, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın güneyinde yer alan Laleli Camii önünde, Perşembe akşamı bir araya gelecek. Aşırı sağcı grup, iftar vakti mangal partisi düzenleyecek ve domuz çevirecek.

TÜRK VE MÜSLÜMAN ÖRGÜTLER 'KARŞILIK' VERECEK

Rotteram'daki Türk ve Müslüman örgütleri de aynı saatlerde cami çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacak. "Hand in Hand (El ele) 010" adlı oluşumun öncülüğünde bir araya gelecek olan Pegida karşıtları, "nefretin kokusuna karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturacaklarını açıkladı.

Pegida karşıtları, Laleli Camii'nin önündeki kaldırıma da tebeşirle ırkçılık karşıtı metinler yazacak. Hand in Hand 010 adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Pegida'nın eylemi, "Müslüman topluma yönelik bir hakaret ve kışkırtma" olarak değerlendirildi.

Pegida, Ramazan ayı boyunca Utrecht, Arnhem, Gouda, Lahey ve Rotterdam'daki camilerin önünde mangal partisi be domuz çevirme yapma kararı almıştı. Ancak Utrecht, Arnhem ve Gouda belediyeleri bu eyleme izin vermemişlerdi.

 

 

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