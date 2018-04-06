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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.04.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

Hollanda'da cenaze işleri fuarında sergilenecek 'intihar makinesi' tartışma yarattı

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Hollanda'da cenaze işleri fuarında sergilenecek 'intihar makinesi' tartışma yarattı

Hollanda'nın Amsterdam kentinde gelecek hafta başlayacak cenaze işleri fuarında ilk kez sergilenecek "intihar makinesi" sayesinde ziyaretçiler, ölümü aşama aşama deneyimleyebilecek. Yardım kuruluşları ise "makinenin" halka açık fuarda sergilenmesine karşı çıkıyor.

Hollandada cenaze işleri fuarında sergilenecek intihar makinesi tartışma yarattı

Ötanazi yanlısı görüşleriyle bilinen ve "ölüm doktoru" olarak adlandırılan Avustralyalı Philip Nietsckhe'nin gündeme getirdiği "intihar makinesi", Hollanda'da gerçeğe dönüştürüldü.

"Sarco" adı verilen makine, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu, sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor.

İçine girip yatan kullanıcının gaz akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla çalışmaya başlıyor.

Salınan gaz içerideki kişinin birkaç dakika sonra uyumasını sağlıyor.

Ölüm kapsülü, ilk kez Amsterdam'da halkın karşısına çıkacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle yaşamı sonlandırmanın nasıl bir şey olduğunu görebilecekler.

Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebilecek. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına, kullanıcı karar verecek.

Ziyaretçiler intihar düğmesine bastığı an, sanal gerçeklik gözlüğünün görüntüsü yavaşça siyaha dönecek.

'HALKA AÇIK FUARDA SERGİLENMEMELİ'

Philip Nitschke, Hollanda'da yayımlanan Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, "Niyetimiz bunu korkutucu bir deneyim haline getirmek değil. Şık bir tarza dönüştürmek" dedi.

Ancak Hollanda'daki yardım kuruluşları, makinenin halka açık fuarda sergilenmesine karşı çıkıyor.

113 İntiharı Önleme Vakfı sözcüsü Anke Wammes, bunun hoş bir durum olmadığını düşünüyor.

Sözcüye göre, makinenin halka açık bir fuarda sergilenmesi intiharı normalleştirecek ve yaşama isteği eşiğinin düşmesine neden olacak.

Hollandada cenaze işleri fuarında sergilenecek intihar makinesi tartışma yarattı

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