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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriHollanda'da ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki
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Dünya
AA
04.10.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Hollanda'da ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki

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Hollanda'da ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki

Hollanda'da, telefonla yapılan şikayet üzerine ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polis tepki çekti.

Rotterdam kentinde Faslıların gittiği Esselam Camisi yönetimi, bir suça karışan zanlıyı tehlike oluşturduğu gerekçesi ile yakalamak için ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki gösterdi.

İsmini vermek istemeyen Esselam Camisi yöneticisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir durumda polisin cami yönetimini haberdar etmesinin daha uygun olacağını söyledi.

Polisten detaylı açıklama beklediklerini belirten yönetici, 17 Eylül'de yaşanan olayın dün akşam sosyal medyada yayınlanan camiye baskın görüntülerinin üzerine kamuoyuna yansıdığını ifade etti.

Yönetici, olayla ilgili en kısa zamanda basın bildirisi yayımlayacaklarını ve polisin de davet edileceği bilgilendirme toplantısı yapmak istediklerini kaydetti.

Rotterdam Polis Sözcüsü Ronald Dekker, aldıkları tehlikeli bir suç ihbarı üzerine camiye baskın yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Zanlının camiye girmeden kısa süre önce ağır bir suç işlediğini aktaran Dekker, "Bize telefon açıp şikayet eden kişi zanlının camiye girdiği bilgisini verdi. Zanlının tehlikeli olmasından dolayı etrafta bulunan kişilerin ve polisin de tehlikeye girmemesi için ihtar yerine böyle bir operasyon yapılması gerekiyordu. Zanlının nasıl tehlikeli biri olduğu görüntülerden belli çünkü aniden polise saldırmaya başladı." dedi. 

Dekker, camiye yapılan baskının prosedürlere uygun olduğunu ifade ederek zanlının hala gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

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