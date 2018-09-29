Hollanda: YPG PKK ile bağlantılı
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, terör örgütü YPG’nin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğunu söyledi.
Blok, Dışişleri Bakanlığı Komisyonu’ndaki milletvekillerinin hükümetin Suriye’deki muhaliflere verdiği destekle ilgili sorularına yazılı cevap verdi. Hollanda hükümeti tarafından “Suriye Demokratik Güçleri (SDG)” adı altındaki YPG/ PKK’ya destek verilmediğini belirten Blok, “YPG tarafından yapılan insan hakları ihlalleri hakkında çeşitli raporlar yayımlandı. Buna ek olarak YPG’nin Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile bağlantısı var. Ayrıca YPG’nin rejim ile bağlantıları var ve özerk bölge isteğine ulaşmak için ılımlı muhalif gruplara karşı mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.
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