Hollanda: YPG masum değil

AA’nın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın meşru müdafaa hakkını düzenlediği 51. maddesine atıfta bulunan Zijlstra, “Türkiye’ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye’nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda hükümeti YPG’yi hiçbir zaman desteklemedi. YPG ile PKK arasında güçlü bağlantılar var. PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa’ya göre bir terör örgütüdür” dedi.

HAREKÂT YASADIŞI DEĞİL

Hollanda hükümetinin harekatla ilgili kaygıları da olduğunu kaydeden Zijlstra, “Türkiye ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. Fakat, Türkiye’nin yaptığı hareket, uluslararası mücadeleye karşı ve yasadışı değil. Bu durumda hareketi yargılamamız doğru olmaz” değerlendirmesinde bulundu.