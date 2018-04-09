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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.04.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Hollanda: Türkiye'ye giderken telefon ve bilgisayarlarınızın içini boşaltın

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Hollanda: Türkiye'ye giderken telefon ve bilgisayarlarınızın içini boşaltın

Hollanda Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına, sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin'e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi. Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı.

Ancak Hollanda hükümetinden bir kaynak, bu önlemlerin sadece Çin'le sınırlı olmadığını duyurdu. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, "Acı, ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak" dedi.

BBC Tükçe'nin haberine göre Hollanda hükümeti, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'da akıllı telefonlarla dizüstü bilgisayarların uzaktan izlendiği, hatta içindeki bilgilerin kopyalandığı görüşünde.

Bu nedenle bu ülkelere seyahat edecek iş insanları ve bürokratlara, önemli bilgi içermeyen, mümkünse boş telefon ve bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek. Başbakan Rutte ile Çin'e gidecek bürokratlar ise önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak.

UYARI LİSTESİNDEKİ ÖNERİLER

Hollanda Dışişleri'nin hazırladığı ve Türkiye için de geçerli uyarı listesindeki öneriler şöyle:

* Yanınıza 'temiz' bir telefon ve dizüstü bilgisayarı alın. Güvenlik yazılımını güncelleyin.

* Cihazda sadece gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri koyun. Geri kalanını silin.

* Otel odalarındaki kilitli dolaplar, bilgisayarınızdaki dosyaların okunmasını engellemez.

'BLUETOOTH DEVREDIŞI BIRAKILMALI'

* Cihazlarınızdaki Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakın.

'ŞİFREYLE SABİTLEYİN'

* Dizüstü bilgisayarınızı bir açılış şifresi ve bir hesap şifresi ile sabitleyin.

* Sabit diskinizin şifreleme yazılımıyla korunduğundan emin olun.

* Hediye olarak verilen taşınabilir bellekleri (USB) kullanmayın.

'YEREL KARTLI YENİ CEP TELEFONU ALIN'

* Bu ülkelere gelmeden önce Hollanda telefonunuzu kapatın.

* Varışta yerel hazır kartlı yeni bir cep telefonu alın, ayrılırken kartın imha edilebilirsiniz

* Telefon konuşmaları ve metin mesajları, başta Çin olmak üzere bu ülkelerde hükümet tarafından takip ediliyor

'YAZIŞMALARINIZ İÇİN VPN KURUN'

* Bu ülkelerde WhatsApp ya da interneti kullanmakta ısrar ediyorsanız, gitmeden VPN bağlantısı kurun. VPN, yazışmalarınızda güvenli bir tünel oluşturacaktır.

* Güvenle kullanabilmeniz için ayrılmadan önce telefona ve dizüstü bilgisayara bir VPN bağlantısı kurun.

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