Hollanda Parlamentosu ‘soykırım’ dedi

SON dönemde Türkiye ile ilişkileri oldukça olumsuz olan Hollanda’dan Türkiye’nin sert tepkisine neden olacak bir adım daha geldi. Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıma kararı aldı. Hollanda Parlamentosu’nun kabul ettiği karar, Hollanda hükümetinin olumsuz görüş bildirmesine rağmen alındı. Hollanda’daki koalisyon hükümetinin ortaklarından Hristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan ‘Ermeni soykırımının tanınması’ önerisine Türk kökenli siyasetçiler tarafından kurulan DENK adlı parti dışındaki tüm siyasi partilerden destek geldi. Karar, hükümetin her yıl 24 Nisan’da Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılan anma törenlerine bakan düzeyinde temsilci göndermesini de öngörüyor.

DIŞİŞLERİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı ise karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: ”Kararı şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı sözkonusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Diğer yandan, Hollanda Hükümetinin kararı uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz.”

HÜKÜMET SICAK BAKMIYOR

Hollanda hükümeti, 1915’te yaşanan olayların soykırım kriterlerine uymadığı görüşünde. Oylama öncesinde de, ‘soykırım’ ifadesinin kullanımına yönelik olarak Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile bir oturum düzenlendi. Kaag, ‘soykırım’ ifadesinin kullanılması için Birleşmiş Milletler kararının yanı sıra uluslararası mahkemelerin kararının gerekli olduğu tezini işledi. Kaag, “Hollanda hükümeti, BM tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan bahsedebilir” dedi.