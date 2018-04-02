Hollanda 'karayoluyla' gelen mültecileri geri gönderecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHollanda 'karayoluyla' gelen mültecileri geri gönderecek
GeriDünya Hollanda 'karayoluyla' gelen mültecileri geri gönderecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
02.04.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Hollanda 'karayoluyla' gelen mültecileri geri gönderecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda 'karayoluyla' gelen mültecileri geri gönderecek

Hollanda, sadece hava ve deniz yoluyla doğrudan ülkeye giriş yapan sığınmacıların başvurularını işleme almaya, diğerlerini ise geldikleri ülkeye geri göndermeye hazırlanıyor.

Volkskrant gazetesine konuşan Sığınma ve Göç İşleri Bakanı Mark Harbers, sığınmacıları gönderecekleri komşu ülkeler Belçika ve Almanya'dan da aynı şekilde davranmalarını isteyeceklerini söyledi.

Harbers'e göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu uygulamayı hayata geçirmesi, sığınmacıları Avrupa'ya gitmekten vazgeçirecek. Planla Avrupa ülkeleri arasındaki mülteci dağılımının dengelenmesi de amaçlanıyor.

Doğu Avrupa ülkelerinin mülteci kabülü konusunda işbirliğine karşı çıkması, AB içinde sıkıntıya yol açmıştı. Bakan Harbers ise planları sayesinde Polonya ve Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinin de mülteci alabileceklerini söylüyor.

PLAN AVRUPA KOMİSYONU'NA SUNULDU

Hollanda hükümeti, planını diğer Avrupa ülkeleri ile AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun göç ve vatandaşlıktan sorumlu komiseri Dimitris Avramopulos'a da sundu.

Güney Avrupa ülkelerinin bu ay Brüksel'de ele alınacak plana güçlü bir şekilde direnmeleri bekleniyor.

Çünkü planın, teknelerle en fazla mültecinin geldiği AB ülkeleri Yunanistan ve İtalya üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor.

Türkiye ile AB arasında imzalanan mültecilerin geri kabulü anlaşmasının mimarı olan Hollanda, bu modeli uzun vadede diğer ülkelerle de hayata geçirmeyi amaçlıyor. AB yönetiminin de desteklediği model, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki mültecilerin bulundukları bölgedeki kamplarda barındırılmasını amaçlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hollanda 'karayoluyla' gelen mültecileri geri gönderecek

Sosyal medyayı karıştırdı... Bu fotoğraftaki gizemi kadınlar buluyor!

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Londra'da cinayet oranı New York'u geçti