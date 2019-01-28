Hollanda, İtalya'nın isteğini reddetti
Hollanda, İtalya'nın kurtarma gemisinde bulunan 47 göçmeni ülkelerine almasıyla ilgili isteği kabul etmediğini bildirdi.
Akdeniz'de kurtarılan Hollanda bandıralı göçmen gemisi fırtınadan sığındığı İtalya açıklarında bekliyordu. Alman kurtarma gemisi göçmenleri İtalya'ya vermek isterken, İtalya göçmenleri; Fransa, Hollanda ve Malta'ya göndermeyi teklif etmişti. 47 göçmen ise kararı denizde bekliyordu.
İşte bugün konuyla ilgili Hollanda'dan açıklama geldi. Hollanda, İtalya'nın kurtarma gemisinde bulunan 47 göçmeni ülkelerine almasıyla ilgili isteği kabul etmeyeceğini bildirdi.
MARK RUTTE, DAVOS ZİRVESİNDE MÜLTECİ KONUSUNA DEĞİNMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta Davos zirvesinde açıklamalarda bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Mülteci sorununda büyük bir dayanışma eksikliği var. Rakamlar gerçekten çok büyük değil. Ancak, Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin tüm yükü taşımaları söz konusu olamaz. Bunu 27 üye devletin tamamı ile ortaklaşa yapmalıyız. Bu gerçekleşmez ise aynı şekilde batı ve doğu ülkeleri arasında da güvensizlik oluşur." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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