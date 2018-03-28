Hollanda ile şimdi de casusluk krizi
TÜRKİYE’DE casusluk yapmakla suçlanan A.Z. adlı Hollanda vatandaşının soruşturulduğu haberlerinin üzerine İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli diplomatın güvenlik gerekçesiyle Türkiye’den ayrıldığı öğrenildi.
Bazı medya organlarında yer alan haberlerde, söz konusu diplomat hakkında Türk makamlarınca bir soruşturma yürütüldüğü, “casus” olmakla suçlanan kişinin bir süreden beri Türk istihbarat teşkilatınca izlendiği iddia edilmişti. Haberlerde Hollandalı diplomatın, “Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili bilgi topladığı, Türkiye’yi terör örgütü DEAŞ’la ilişkili gibi gösterdiği, askeri istihbarat servis görevlisi olduğu” öne sürülmüştü. Hollanda basınına göre A.Z., Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevliydi.
Söz konusu iddia, geçen yıl bozulan Türkiye-Hollanda ilişkilerinde son günlerde tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geliyor. Hollanda Parlamentosu, şubat ayında 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıma kararı alarak Türkiye’nin tepkisini çekmişti. Hollanda’nın Türkiye’nin dönmesine izin vermediği Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij’i resmen geri çekme kararı alması üzerine ilişkileri normalleştirme çabaları askıya alındı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle