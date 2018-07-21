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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
21.07.2018 - 00:56, Son Güncelleme:

Hollanda ile kriz 16 ay sonra sona erdi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Hollanda ile kriz 16 ay sonra sona erdi

Hollanda’nın 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde Türk bakanların bu ülkedeki Türk vatandaşlarına yönelik etkinliklere katılmasını engellemesi nedeniyle patlak veren kriz dün aşıldı. İki ülke dışişleri bakanları, ilişkilerin normalleşmesi ve karşılıklı büyükelçi atanması konusunda uzlaşmaya vardı.

TÜRKİYE ile Hollanda arasında 16 Nisan 2017 referandumu öncesi yaşanan ve iki ülkenin büyükelçilerini çekerek diplomatik ilişkiyi maslahatgüzar seviyesine düşürdüğü kriz dün sona erdi. Krizin iki ülke Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Stef Blok arasında yapılan bir dizi görüşme sonrası bittiği bildirildi.

NATO ZİRVESİ’NDE BAŞLADI

Dışişleri’nin dünkü açıklamasına göre iki ülke Dışişleri Bakanları 11 Temmuz’da Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüşerek, Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında yaşanan olayları ele aldı. İki bakan yeniden görüşmek için inisiyatif almada mutabık kaldı. Kısa süre sonra Hollanda Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu’na bir mektup göndererek, ilişkilerin yeniden düzeltilmesi mesajını verdi. Çavuşoğlu, bunun üzerine Hollandalı mevkidaşını telefonla aradı. Bakanlığın açıklamasında, “Bu telefon görüşmesinde iki bakan, diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır” denildi. Bir diplomatik kaynak Hürriyet’e, “İlişkilerin düzeltilmesi için ilk girişim Hollanda’dan geldi” dedi. Dışişleri açıklamasında iki ülkenin 400 yılı aşkın bir süredir yakın ilişkileri sürdürdükleri ve 60 yılı aşkın bir süredir de NATO müttefiki olduğu vurgulandı.

Çavuşoğlu, NTV’ye yaptığı açıklamada da mektubun içeriğiyle ilgili bilgi vererek şunları söyledi: “Hollanda’nın daha önceki dönem bakanı da temas kurmuştu. Yeni bakan da bunu devam ettirdi. Telefon görüşmemizde mektubun elime geçtiğini bildirdim. Bir sayfalık, iki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yapan, yeni bir sayfa açılması iradesini ortaya koyan bir mektup. Telefonda başta ekonomik olmak üzere her alanda kopan ilişkilerimizi yeniden eski haline döndürme konusunda mutabık kaldık. Hollanda’daki vatandaşlarımızın yaşananlardan dolayı karşılaştığı sıkıntıları görüştük. Yaşananlardan ders alınması gerektiğini belirttim. Sanırım ağustos sonu, eylül başı Hollandalı bakan gelecek. Bu ziyaretten önce de Hollanda’ya atayacağımız büyükelçi belli olur. Kimin gönderileceğini ileriki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederiz.”

HOLLANDA BAKANLARI ENGELLEMİŞTİ

Hollanda geçen yıl 11 Mart’ta, 16 Nisan referandumuyla ilgili bu ülkede yaşayan vatandaşlarla buluşmayı planlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemişti. Almanya’da bulunan dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hükümetin onayıyla karayoluyla Rotterdam’daki Türkiye Başkonsolosluğu’na gitmeye çalışmış, ancak engellenmiş, bakan ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmişti.

O gece Hollanda’da yaşayan Türkler ellerinde Türk bayrakları ile sokağa çıkmıştı. Hollanda emniyet güçlerinin Türk vatandaşlarını üzerine atlı polisler ve köpeklerle saldırması yoğun tepkiye neden olmuştu. 7 kişi yaralanmış, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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