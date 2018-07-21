Hollanda ile kriz 16 ay sonra sona erdi

TÜRKİYE ile Hollanda arasında 16 Nisan 2017 referandumu öncesi yaşanan ve iki ülkenin büyükelçilerini çekerek diplomatik ilişkiyi maslahatgüzar seviyesine düşürdüğü kriz dün sona erdi. Krizin iki ülke Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Stef Blok arasında yapılan bir dizi görüşme sonrası bittiği bildirildi.

NATO ZİRVESİ’NDE BAŞLADI

Dışişleri’nin dünkü açıklamasına göre iki ülke Dışişleri Bakanları 11 Temmuz’da Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüşerek, Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında yaşanan olayları ele aldı. İki bakan yeniden görüşmek için inisiyatif almada mutabık kaldı. Kısa süre sonra Hollanda Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu’na bir mektup göndererek, ilişkilerin yeniden düzeltilmesi mesajını verdi. Çavuşoğlu, bunun üzerine Hollandalı mevkidaşını telefonla aradı. Bakanlığın açıklamasında, “Bu telefon görüşmesinde iki bakan, diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır” denildi. Bir diplomatik kaynak Hürriyet’e, “İlişkilerin düzeltilmesi için ilk girişim Hollanda’dan geldi” dedi. Dışişleri açıklamasında iki ülkenin 400 yılı aşkın bir süredir yakın ilişkileri sürdürdükleri ve 60 yılı aşkın bir süredir de NATO müttefiki olduğu vurgulandı.

Çavuşoğlu, NTV’ye yaptığı açıklamada da mektubun içeriğiyle ilgili bilgi vererek şunları söyledi: “Hollanda’nın daha önceki dönem bakanı da temas kurmuştu. Yeni bakan da bunu devam ettirdi. Telefon görüşmemizde mektubun elime geçtiğini bildirdim. Bir sayfalık, iki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yapan, yeni bir sayfa açılması iradesini ortaya koyan bir mektup. Telefonda başta ekonomik olmak üzere her alanda kopan ilişkilerimizi yeniden eski haline döndürme konusunda mutabık kaldık. Hollanda’daki vatandaşlarımızın yaşananlardan dolayı karşılaştığı sıkıntıları görüştük. Yaşananlardan ders alınması gerektiğini belirttim. Sanırım ağustos sonu, eylül başı Hollandalı bakan gelecek. Bu ziyaretten önce de Hollanda’ya atayacağımız büyükelçi belli olur. Kimin gönderileceğini ileriki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederiz.”

HOLLANDA BAKANLARI ENGELLEMİŞTİ

Hollanda geçen yıl 11 Mart’ta, 16 Nisan referandumuyla ilgili bu ülkede yaşayan vatandaşlarla buluşmayı planlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemişti. Almanya’da bulunan dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hükümetin onayıyla karayoluyla Rotterdam’daki Türkiye Başkonsolosluğu’na gitmeye çalışmış, ancak engellenmiş, bakan ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmişti.

O gece Hollanda’da yaşayan Türkler ellerinde Türk bayrakları ile sokağa çıkmıştı. Hollanda emniyet güçlerinin Türk vatandaşlarını üzerine atlı polisler ve köpeklerle saldırması yoğun tepkiye neden olmuştu. 7 kişi yaralanmış, 12 kişi gözaltına alınmıştı.