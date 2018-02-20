Hollanda emniyeti uyardı... Uyuşturucu devletine dönüşüyoruz

RESMİ rakamlar suçların düşüş eğiliminde olduğunu göstermekle birlikte, birçok kurbanın olayları rapor etmediğini ve örgütlü çetelerin başıboş dolaştığını belirtiyor. Hollanda medyasındaki haberlere göre ‘dedektifler, küçük suçluların kendilerini konut piyasasında, orta sınıfta ve seyahat acentelerinde kendilerine yer edinen varlıklı girişimcilere dönüştüğünü’ görüyor.

Hollanda polis sendikası gazetesi 400 polisle yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Hollanda’nın uyuşturucu devletinin birçok özelliğini yerine getirdiğini, dedektiflerin paralel bir ekonominin ortaya çıktığını gördüklerini bildirdi.