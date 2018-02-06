Hollanda elçi çekti

HOLLANDA, geçen yıl Rotterdam’daki Türkiye Başkonsolosluğu’na girmesine izin verilmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan özür dilemeyi kabul etmeyince, ikili ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen müzakereler askıya alındı. Hollanda tepkisini bir üst seviyeye çıkararak, fiili olarak zaten Türkiye’de bulunmayan büyükelçisini resmen geri çektiğini duyurdu. Hollanda Hükümeti, Türkiye’nin büyükelçisinin işe başlamasına da izin vermeyeceğini bildirdi.



11 Mart 2017 akşamı Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na ulaşmaya çalışmış, ancak Hollanda polisi engel olmuştu.

KRİZİ ÇÖZME GAYRETİ

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Hollanda tarafının inisiyatifiyle normalleşme görüşmeleri başladı. Ancak Ankara, normalleşme için Bakan Kaya’dan özür dilenmesini isteğini yineledi. Son olarak iki ülkenin dışişleri bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında biraraya geldikleri Brüksel’de görüştüler. Ardından diplomatik görüşmeler sürse de Hollanda tarafı Türkiye’nin özür ön şartını kabul etmeyince görüşmeler kesildi. Diplomatik kaynaklar, “Hollanda’nın, Aile Bakanımıza yönelik tavrı, diplomatik teamüllere uygun olmadığı için telafi edecek bir adım atmalarını istedik. Bu adımı atmadıkları için normalleşme süreci devam edemedi” dediler.

‘MUTABAKATA VARAMADIK’

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, dün “Yakın zamanda yapılan görüşmeler Hollanda ve Türkiye’nin birbirine yaklaşmak için bir fırsat idi, fakat normalleşme sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bir mutabakata varamadık” dedi. Açıklamada, “Bu nedenle, Hollanda Bakanlar Kurulu, Mart 2017’den beri Türkiye’ye girişi mümkün olmayan Ankara’daki Hollanda Büyükelçisi’ni resmi olarak geri çekme kararını almıştır. Hollanda’nın Türkiye’de Büyükelçisi olmadığı müddetçe Hollanda, yeni bir Türk Büyükelçisi’nin işe başlamasına da izin vermeyecektir” denildi. Hollandalı kaynaklar, müzakerelerde “karşılıklı taviz dengesini bulamadık” ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE HAZIRDIR

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuya değinerek, Hollanda ile diplomatik ilişkilerin kesilmediğini ifade etti ve “Umarım ki iki ülke yakında bu sorunu aşar” dedi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy ise şunları söyledi: “Hollanda Büyükelçisi’nin göreve dönmesinin arzu edilmediği Hollanda makamlarına bildirilmişti. O tarihten beri ülkemize gelmemişti. Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atması halinde Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır.”

ROTTERDAM’DA KRİZ YAŞANMIŞTI

Geçen yıl Nisan ayında yapılan referandum öncesinde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda, Almanya’dan karayoluyla giriş yapan Bakan Kaya’nın Türk konsolosluğuna girişine de izin vermemişti. Bakan Kaya, Almanya’ya dönmeye zorlanmıştı. İki ülke büyükelçileri karşılıklı olarak merkeze çağrılmış, görev yerlerine yollanmamıştı.

m Ankara, Bakan Kaya’ya yapılan muamelenin diplomatik teamüllere uygun olmadığın savunuyor. Hollanda Dışişleri Bakanlığı’na göre, Kaya’nın sınırdışı kararında diplomatik dokunulmazlığı düzenleyen Viyana Sözleşmesi’nin ihlali söz konusu değil. Hollanda hükümetine göre uluslararası hukuk, özel statüyü sadece devlet başkanları, hükümet yöneticileri, dışişleri bakanı ve Hollanda’ya akredite edilmiş diplomatik temsilcilere veriyor, bu nedenle Kaya’nın uluslararası hukuka göre özel bir statüye sahip olmadığını savunuyorlar.