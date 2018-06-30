Hollanda bildiğiniz gibi: “Türkiye'ye saldırırlarsa destek yok!”
Hollanda'dan Ankara’ya karşı bir açıklama daha geldi. Ülkede koalisyonu oluşturan partilerden CU’nun lideri Gert - Jan Segers, olası bir saldırı hâlinde, ülkesinin Türkiye’ye destek vermemesi gerektiğini öne sürdü.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert - Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıda durumunda, ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istedi.
Segers, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yle tam üyelik müzakerelerini durdurmasını da istedi.
NATO 5. MADDE
Gerekçe olarak da Afrin’deki teröristlerin hedef alındığı Zeytin Dalı Harekâtı’nı gösterdi.
NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.
Hollanda'da 24 Haziran için sandık başına giden seçmenler yüzde 73 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi.
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