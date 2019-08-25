Hızlı ve pahalı
Futbol dünyasının iki efsane ismi yeşil sahalarda kırdıkları rekorlardan sonra şimdi de asfaltta yarışacak. Hem Ronaldo hem de Messi’nin otomobil tercihi 0’dan 100 km’ye 2.4 saniyede çıkan Bugatti’ler oldu.
Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo’dan sonra Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’nin de Bugatti marka otomobil tercih ettiği iddia ediliyor. Portekizli yıldızın, ‘dünyanın en pahalı arabası’ olarak gösterilen La Voiture Noire’yi 16.5 milyon Euro’ya satın aldığının açıklanmasından sonra şimdi de Arjantinli yıldızın 8 milyon Euro vererek 10 adet üretilen Bugatti’nin Centodieci modelinden aldığı ileri sürüldü. Ronaldo’nun satın aldığı La Voiture Noire modelinden ise 1 adet üretildi ve otomobil test aşamasında olduğundan Portekizli yıldızın binmek için 2 yıl kadar beklemesi gerekiyor. Her iki yıldızın da satın aldığı otomobillerin ortak özelliği ise 0’dan 100 kilometre hıza 2.4 saniyede ulaşıyor olması.
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