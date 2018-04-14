Hizbullah'tan ABD'ye tepki
Hizbullah, gece başlayan operasyon karşısında Suriye Savunma güçlerinin öven bir açıklamada bulundu. ABD'nin Suriye savaşında hedeflerine ulaşamayacağını açıkladı.
Hizbullah, ABD'nin Suriye savaşında hedeflerine ulaşamayacağını açıkladı.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın ateşlediği füzelerin vurduğu askeri noktalar arasında Kuseyr'deki Hizbullah unsurları ile Dera'daki İran güçleri de var.
İsrail ise saldırının İran, Suriye ve Hizbullah'a önemli bir sinyal olduğunu açıkladı.
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