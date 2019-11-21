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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hitler’in doğduğu ev polis karakolu olacak

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Hitler’in doğduğu ev polis karakolu olacak

İKİNCİ Dünya Savaşı’nda 60 milyon insanın ölümünden ve Yahudi Soykırımı’ndan sorumlu olan Nazi diktatörü Adolf Hitler’in doğduğu ev, polis karakoluna dönüştürülecek.

Nazi diktatörü Hitler 1889’da Avusturya’nın Braunau kasabasındaki bu evde dünyaya gelmiş ve ilk ayları bu evde geçmişti. Avusturya, evin Neonazilerin ziyaret merkezi haline gelmesini önlemek için iki katlı binayı önce kamulaştırdı. Bina için sahibi Gerlinde Pommer’e 310 bin Euro (1.9 milyon TL) ödendi. Ancak evin sahibi yargı yoluyla karara itiraz etti ve Ried Innkreis Eyalet Mahkemesi binanın kamulaştırılması için devletin 1.5 milyon Euro (9.4 milyon TL) ödemesine karar verdi. Şimdiye kadar devletin evin sahibine 810 bin Euro (5.1 milyon TL) ödediği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, böylece binayı bir Nazi anıtı olmaktan tamamen kurtarmış olacaklarını söyledi.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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