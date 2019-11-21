Hitler’in doğduğu ev polis karakolu olacak
İKİNCİ Dünya Savaşı’nda 60 milyon insanın ölümünden ve Yahudi Soykırımı’ndan sorumlu olan Nazi diktatörü Adolf Hitler’in doğduğu ev, polis karakoluna dönüştürülecek.
Nazi diktatörü Hitler 1889’da Avusturya’nın Braunau kasabasındaki bu evde dünyaya gelmiş ve ilk ayları bu evde geçmişti. Avusturya, evin Neonazilerin ziyaret merkezi haline gelmesini önlemek için iki katlı binayı önce kamulaştırdı. Bina için sahibi Gerlinde Pommer’e 310 bin Euro (1.9 milyon TL) ödendi. Ancak evin sahibi yargı yoluyla karara itiraz etti ve Ried Innkreis Eyalet Mahkemesi binanın kamulaştırılması için devletin 1.5 milyon Euro (9.4 milyon TL) ödemesine karar verdi. Şimdiye kadar devletin evin sahibine 810 bin Euro (5.1 milyon TL) ödediği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, böylece binayı bir Nazi anıtı olmaktan tamamen kurtarmış olacaklarını söyledi.
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