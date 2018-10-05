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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.10.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Hitler selamına 18 ay hapis cezası

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Hitler selamına 18 ay hapis cezası

Avusturya’nın Karnten eyaletinde “Çok yaşa Hitler" diyerek polisleri selamlayan 35 yaşındaki bir kişiye 18 ay hapis cezası verildi.

Avusturya’nın Karnten Eyalet Mahkemesi, geçen yıl polisleri "Çok yaşa Hitler-Heil Hitler" diyerek selamlayan bir kişi hakkında 18 ay hapis cezası kararı aldı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, geçen yıl polisleri "Çok yaşa Hitler-Heil Hitler" diyerek selamlayan kişinin 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şahsın olayı gerçekleştirdiği sırada alkollü olduğu ancak evinde yapılan aramalar sonucunda yasaklı Nazi dünya görüşüne sempati duyduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hakim Manfred Herrnhofer, 35 yaşındaki bir kişinin, ülkede Nazi dünya görüşüne ait sembol, işaret ve benzeri unsurların tekrarlanmasını yasaklayan yasaya aykırı davrandığını söyledi.

Şahsın alkollü olduğu için sadece söylediği sözlerden dolayı cezalandırılmadığını belirten Herrnhofer, ayrıca şahsın bilgisayarında bulunan "gamalı haç" ve "88" gibi Nazi sembolleri bulunduğu için de cezalandırıldığını açıkladı.

Herrnhofer, aşırı alkol almış birinin kendi karakterini kolaylıkla dışarı yansıtabileceğini, zanlının da alkollüyken karakterini dışarıya vurduğunu söyledi.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra söz konusu kişinin alkol tedavisi alması gerektiği yönünde de karar verdi.

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