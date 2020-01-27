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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Hırvatistan'da askeri helikopter düştü

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Hırvatistan'da askeri helikopter düştü

Hırvatistan Savunma Bakanlığına ait askeri helikopter, eğitim uçuşu yaptığı sırada Adriyatik Denizi'ne düştü.

Hırvatistan Savunma Bakanlığından (MORH) yapılan yazılı açıklamada, "OH-58 D Kiowa" tipi askeri helikopterin bu sabah başlayan eğitim uçuşu sırasında Zlarin Adası yakınlarında düştüğü kaydedilirken, mürettebatın bulunması ve kurtarılması için gerekli tüm adımların atıldığı ifade edildi.

Sibenik Polisinden yapılan açıklamada ise yerel saatle 11.00 sularında düşen helikopterdeki mürettebat sayısının henüz bilinmediği belirtildi, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine intikal ettikleri bildirildi.

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