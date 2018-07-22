Hindular, inek yüzünden Müslüman adamı linç etti
HİNDİSTAN’da Hinduların kutsal saydığı inekler yüzünden yine bir Müslüman linç edildi.
Emniyet yetkilisi Mohan Singh, Racastan eyaletinde Alvar bölgesinde inekleri yürüttükleri sırada saldırıya uğrayan 2 Müslüman erkekten birinin dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıya uğrayan Müslümanların inekleri kaçırdığı iddia edilse de polis bu iddiayı teyit edemediklerini açıkladı. Hindistan’da yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddiasıyla özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendiği ifade ediliyor.
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