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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.09.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Hindistan'dan Türkiye'ye 'düğün' çıkarması

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Hindistan'dan Türkiye'ye 'düğün' çıkarması

Türkiye'nin turizmde yeni hedef pazarlarından biri olan Hindistan'ın önde gelen düğün planlamacıları, kasım ayında düzenlenecek geniş kapsamlı etkinlik için Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, son dönemde Türkiye'de hızla gelişen "düğün turizmi"ni canlandırmak amacıyla İstanbul'da başlayıp Antalya'ya uzanacak geniş kapsamlı uluslararası bir workshop (atölye çalışması) etkinliğine imza atılacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı olan TravelShopTurkey&Murtis Tour tarafından "Luxury Mice Workshop" ismiyle 18-21 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte düğün turizminin önde gelen firmaları, Türkiye'deki muhataplarıyla "B2B" olarak anılan birebir görüşmeleri gerçekleştirme imkanı yakalayacak.

Şu ana kadar dünyanın dört bir yanından 20 ülkenin kayıt yaptırdığı etkinlikte, Türkiye'nin turizmde yeni hedef pazarlarından biri olarak belirlenen Hindistan'ın önde gelen düğün planlamacıları da yer alacak.

Etkinlikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Hindistan ziyaretindeki çağrısı sonrası hareketlenen Hintli düğün pazarına Türkiye açısından yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

"YAPILMIŞ EN KAPSAMLI ETKİNLİKLERDEN BİRİ OLACAK"

Etkinliğin düzenleyicisi TravelShopTurkey&Murtis Tour Genel Müdürü Murtaza Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplamda 200 kişinin bu etkinlikte yer alacağını ifade etti.

Katılımcıların önce İstanbul'daki "workshop"a katılacağını, ardından da Antalya bölgesindeki otelleri inceleyeceğini anlatan Kalender, "Hindistan'ın en önemli 50 düğün planlamacısının da yer alacağı bu etkinlikte düğün turizmi açısından uluslararası alandaki alıcı ve satıcılar bir araya getirilmiş olacak. Geldiklerinde ikili görüşmeler yapma imkanını yakalayacaklar. Düğün planlamacıları ile büyük tur operatörleri de yer alacak ve yapılmış en kapsamlı etkinliklerden biri olacak." diye konuştu.

Şu ana kadar 20 ülkenin kesin kayıt yaptırdığını ama sayının artmasını beklediklerini vurgulayan Kalender, etkinlikte Hindistan'ın yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İran, Cezayir, Belarus, Nijerya, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Ürdün ve Kenya gibi ülkelerin de yer alacağını bildirdi.

"HEDEFİMİZ 2020'DE 1 MİLYON HİNTLİ TURİSTİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK"

Düğün turizminin Türkiye açısından önemine dikkati çeken Kalender, şöyle devam etti:

"Hindistan'dan yılda 30 milyon turist yurt dışına çıkıyor ama bunların sadece 100 bini Türkiye'ye geliyor. Hedefimiz 2020'de 1 milyon Hintli turistin Türkiye'ye gelmesini sağlamak. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Hintlilerin düğünlere ayırdığı bütçe 750 bin dolarla 1 milyon dolar arasında değişiyor. Avrupa genelinde 500'e yakın ciddi bütçeli Hint düğün törenleri yapılıyor. Ülkemizde ise bugüne kadar 15 Hint düğünü yapıldı. Eğer uçuşlarla ilgili problemler giderilirse inanıyorum ki 1 milyon Hintli turist rakamının da üzerine çıkarız çünkü Türkiye'yi çok seviyorlar."

HİNDİSTAN'IN 6 AYRI ŞEHRİNDE TÜRKİYE TANITIMI YAPILACAK

Murtaza Kalender, aynı zamanda hızla gelişen Hindistan pazarında 7-14 Ekim'de 6 ayrı şehirde 8'inci kez "B2B Workshop" etkinliği düzenleyeceklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığıyla organize ettiğimiz bu workshop etkinliğini Türkiye'den 25 firma ile birlikte yapacağız. Ekim ayında Hindistan'daki 2 bin Hintli tur operatörüne Türkiye destinasyonunu anlatmaya gideceğiz. Hedefimiz Hindistan'daki düğün ve MICE olarak adlandırılan büyük toplantı, kongre turizm organizasyonlarını Türkiye'ye çekmek."

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