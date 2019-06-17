Hindistan’dan 28 Amerikan ürününe ek gümrük vergisi
Hindistan, ABD’den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.
Karar, ABD’nin ülkeyi ay başında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarması üzerine alındı. Ek gümrük vergisi getirilen 28 ürün arasında elma, ceviz, badem ve mercimek de bulunuyor. Bazı ürünlerdeki ek gümrük vergisi yüzde 70’e kadar çıkıyor. Hindistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “kamu menfaati” gözetilerek bu kararın alındığı kaydedildi. Bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin görüşmesinin beklendiği, Japonya’da 28-29 Haziran’da düzenlenecek G-20 Zirvesi’nden önce gelmesi dikkati çekti. Zirvede, iki ülkenin dışişleri bakanları da görüşme yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın İran’dan petrol ithalatını durdurmaması ve Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alma planını devam ettirmesi halinde yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.
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