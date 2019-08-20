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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.08.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Hindistan'daki yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi öldü

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Hindistan'daki yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi öldü

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı Uttarakhand eyaletinde 32'ye, Himaçal Pradeş eyaletinde 26'ya çıktı.

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı Uttarakhand eyaletinde 32'ye, Himaçal Pradeş eyaletinde 26'ya çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, son günlerde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara bağlı afet ve kazalar nedeniyle Uttarakhand'de 32 kişinin, Himaçal Pradeş'te de 26 kişinin öldüğünü duyurdu.

Onlarca evin selde sürüklendiği Uttarakhand'de 8 kişinin kayıp olduğunu aktaran yetkililer, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Eyalette eğitime ara verildi.

Pencap, Himaçal Pradeş ve Uttarakhand'de meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle turist ve yöre halkının bazı bölgelerde mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, 670'den fazla yolun kısmen ya da tamamen kapandığı Himaçal Pradeş'te hala yüzlerce turistin yardım beklediğini belirtti.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Diğer yandan Yeni Delhi'de taşma riski bulunan Yamuna Nehri civarındaki alçak yerlerde ikamet eden 10 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yetkililer, dün Pencap'ta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 209'dan fazla köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını aktarmıştı.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Racastan, Andra Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 350 kişi hayatını kaybetmişti.

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