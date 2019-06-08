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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
08.06.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Hindistan'daki kum fırtınası ve yıldırım can almaya devam ediyor

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Hindistan'daki kum fırtınası ve yıldırım can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Madya Pradeş eyaletlerinde etkili olan kum fırtınası, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi sonucu 34 kişi öldü.

Yetkililer, kum fırtınasına, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesine bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle 57 kişinin yaralandığı Uttar Pradeş'te 26, Madya Pradeş'te 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uttar Pradeş'teki ölümlerden çoğuna, çöken duvar ve çatıların, devrilen ağaçların ve düşen yıldırımın neden olduğunu kaydedilirken, Madya Pradeş'teki ölümlere fırtına, sağanak ve düşen yıldırımın yol açtığı ifade edildi.

Uttar Pradeş'te geniş çaplı kurtarma operasyonları başlatan yetkililer, eyalette yaşanan bu olaylarda, 31 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 16 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Diğer yandan, Hindistan'ın kuzey ve orta kesimlerindeki bir çok yerde etkili olan sıcak hava dalgası, bugün 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla normal yaşamı etkiledi.

Madya Pradeş'in Huşengabad şehrinde en yüksek sıcaklığın 47,2 santigrat derece olarak kaydedildiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgasının büyük ihtimalle birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Yerel basında, su sıkıntısının yaşandığı Madya Pradeş'in bazı kesimlerinde su temini sırasında halk arasında çatışmalar yaşandığına ilişkin haberler yer aldı.

Madya Pradeş eyaleti Kentsel Gelişim ve İskan Bakanı Jaivardhan Singh, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ifade ederek, yetkililere, istenmeyen olayların önüne geçmek için su kaynaklarını denetlemeleri talimatı verildiğini söyledi.

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