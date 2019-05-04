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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
04.05.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Hindistan'daki Fani kasırgasında 8 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'daki Fani kasırgasında 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da dün sabah saatlerinde, 180 kilometre hızla Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Press Trust of India haber ajansında yer alan haberde, eyalet genelinde, kasırga nedeniyle 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kasırgada 160 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kar, Ulusal Afetle Müdahale Gücünden (NDRF) yapılan açıklamaya dayandırdığı paylaşımlarında, kasırgada kulübe tarzı evler, eski binalar ve seyyar tezgahlarda ciddi hasar oluştuğu belirterek, elektrik ve telefon hatlarının zarar gördüğünü, NDRF ve eyalet güçlerinin, yolları temizlediğini aktardı.

Orissa eyaleti Özel Yardım Komisyonu Başkanı Bishnupada Sethi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hasar büyük. Binalar, yollar hasar gördü. Elektrik ve telefon hizmetleri etkilendi." dedi.

Sethi, eyalette hasar değerlendirmesi yapıldığını belirtti.

Hindistandaki Fani kasırgasında 8 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada yer alan görüntüler, kasırganın yol açtığı büyük hasarı gözler önüne serdi.

Diğer yandan Meteoroloji Dairesi, kasırganın, gün içinde tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

Fani kasırgası Hindistan'a ulaştı
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1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Puri bölgesinden karaya varmasının ardından kasırganın şiddetinin gitgide azaldığı bildirilmişti.

Kuvvetli rüzgarın beraberinde getirdiği şiddetli yağışların Orissa eyaletinde gün boyu sürmesinin beklendiği açıklamada, Fani kasırgasının bu akşama kadar Bangladeş'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Bir milyondan fazla kişiyi yerinden eden fırtınada, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği, kulübelerin uçtuğu, iletişim ağlarının da hasar gördüğü ifade edilmişti.

Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Orissa'da son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam'da 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek dağıtılıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Eyalette dün, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verilmişti.

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