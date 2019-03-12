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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriHindistan'daki domuz gribi salgını 3 ayda 605 can aldı
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.03.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Hindistan'daki domuz gribi salgını 3 ayda 605 can aldı

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Hindistan'daki domuz gribi salgını 3 ayda 605 can aldı

Hindistan'da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yılbaşından 10 Mart'a kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 605'e yükseldi.

Hindistan'da, yılbaşından bu yana domuz gribi nedeniyle 605 kişi hayatını kaybetti.

"Times of India"nın Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde bu yıl 19 bin 380'den fazla domuz gribi vakası görüldü.

Veriler, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 10 Mart itibariyle 605'e yükseldiğini ortaya koydu.

Salgının en fazla görüldüğü iki eyaletten Racastan'da 4 bin 551 vaka ve 162 ölüm kaydedilirken, 3 bin 969 vakanın görüldüğü Gucerat'ta 118 kişi öldü.

Yeni Delhi ve çevresinde ise 3 bin 362 domuz gribi vakası görülürken, salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

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Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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